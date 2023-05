Pralungo, minoranza perplessa sui lavori a Sant'Eurosia

Riceviamo e pubblichiamo:

“Certamente quando si eseguono lavori di un certo rilievo sulle strade qualche disagio va messo in conto. In fondo si sta lavorando per mettere in sicurezza un tratto di strada che almeno da due anni e mezzo non lo è più a causa di una frana di origini alluvionali di notevoli dimensioni. Ci sono però o potrebbero esserci dei piccoli accorgimenti per ridurre il disagio di quegli abitanti della frazione S. Eurosia che percorrono la strada quattro volte a giorno per ragioni di lavoro e di altro tipo.

Attualmente la circolazione è deviata sulla strada della frazione Valle che collega alla frazione S.Eurosia. Questa strada è piuttosto stretta, due auto in alcuni punti hanno difficolta a passare, la velocita va notevolmente moderata. Tutte ragioni assolutamente condivisibili. Mi chiedo però perchè non è stato ad esempio preso in considerazione prima dell’inizio dei lavori, di aprire un passaggio a monte della strada prendendo accordi con il proprietario dei terreni.

Si tratta di un corto percorso all'interno di un prato , circa cento metri che sistemati e messi in sicurezza con pochi accorgimenti avrebbero evitato forse il disagio! Purtroppo anche la pioggia rallenterà ulteriormente i lavori per almeno altre tre/quattro settimane. A voi le considerazioni”.