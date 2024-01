Pralungo, la minoranza scrive: “Ecco cosa abbiamo fatto in questi 5 anni”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Fra pochi mesi saremo chiamati alle urne, in concomitanza con le elezioni europee, per scegliere il sindaco e gli amministratori che guideranno il nostro Comune nei prossimi cinque anni. In considerazione dell’imminente conclusione di questa legislatura riteniamo pertanto doveroso fornire agli abitanti di Pralungo un sintetico riepilogo del nostro operato in qualità di consiglieri di minoranza. Dal giorno del nostro insediamento, nel giugno 2019, fino ad oggi, abbiamo svolto un ruolo di monitoraggio e controllo delle attività amministrative, presentando numerose interrogazioni allo scopo di evidenziare le varie problematiche riguardanti il nostro Comune. Le varie tematiche sulle quali siamo intervenuti riguardano l’efficientamento dei servizi, l’assistenza sociale, la viabilità, la sicurezza, i lavori pubblici, lo sviluppo turistico.

La prima interrogazione è stata presentata per chiedere di rimodulare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, suggerendo un ampliamento delle fasce orarie di libero accesso. Conseguentemente abbiamo sollevato il problema della carenza di personale, sollecitando la sostituzione dei dipendenti andati in pensione o trasferiti, e rimarcando in particolare l’importanza di avere un agente di Polizia Municipale e un cantoniere, assunti stabilmente. In seguito abbiamo affrontato il tema della mancata riscossione dei tributi, chiedendo di inviare con regolarità i solleciti, sia per ragioni di equità che per recuperare risorse economiche da destinare a opere pubbliche. Durante il periodo della pandemia abbiamo presentato un’interrogazione sulle regole di erogazione dei buoni spesa, ritenendo opportuno destinare le risorse prevalentemente ai soggetti fragili e meno abbienti. Sul tema della sicurezza abbiamo presentato interrogazioni concernenti il sistema di videosorveglianza, chiedendo di migliorarne la capillarità e l’efficienza. Al tempo stesso, abbiamo chiesto di porre maggior attenzione al problema dei parcheggi in sosta vietata e a quello del transito ad alta velocità lungo le vie del paese, promuovendo una raccolta firme per richiedere la posa di dossi rallenta traffico, in seguito avvenuta.

Abbiamo poi monitorato le fasi di progettazione e svolgimento dei lavori all’incrocio del bivio Pralungo-Tollegno, esprimendo perplessità sull’efficacia delle modifiche apportate, in particolare se rapportate al costo totale dell’opera. Sempre per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo presentato interrogazioni sui lavori di posa della fibra ottica. Abbiamo sollecitato in più occasioni l’ultimazione dei lavori nella Piazza della Chiesa e la conseguente regolamentazione dei parcheggi, così come siamo intervenuti per segnalare l’incuria del campo sportivo, le manutenzioni carenti delle aree cimiteriali e dei parchi giochi, e le condizioni fatiscenti di panchine e bacheche comunali. Nel corso della legislatura abbiamo inoltre interrogato verbalmente l’amministrazione, durante le sedute consiliari, su tematiche relative al turismo, allo sviluppo del territorio, alle manifestazioni. In questo contesto abbiamo discusso del ripristino della passerella sul torrente Oropa, avanzando riserve sia sul costo definitivo dell’opera che sulla priorità dell’intervento.

Siamo inoltre intervenuti per ribadire la necessità di valorizzare i sentieri pedonali per Oropa, inserendoli in un progetto più ampio di sviluppo turistico, in sinergia con Enti e Associazioni pubbliche e private. Collegandoci a quest’ultimo tema abbiamo ribadito quanto richiesto in una delle prime interrogazioni del 2019, ovvero il ripristino dell’area camper di Sant’ Eurosia, ritenendo anch’essa una potenziale risorsa, in grado, se valorizzata, di incrementare lo sviluppo turistico del nostro territorio. Infine individuare fonti di finanziamento alternative, partecipando a progetti, bandi, ecc. al fine di reperire risorse economiche alternative ai trasferimenti ordinari. Tornando a quanto premesso, ci siamo sentiti in dovere di fornire questo sintetico riepilogo, in primo luogo a chi ci ha concesso fiducia votandoci, ma anche a favore degli abitanti di Pralungo che, pur non avendoci votato, si interessano alla gestione della cosa pubblica.

Riteniamo sia necessaria una valutazione dell’operato delle amministrazioni in carica, e questa valutazione di norma viene fatta verificando i risultati ottenuti in rapporto a quanto promesso in campagna elettorale, ma al tempo stesso crediamo sia utile conoscere il lavoro svolto, spesso lontano dai riflettori, da chi in questi anni ha operato nell’interesse della comunità dai banchi della minoranza".