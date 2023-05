Gita di Primavera, una giornata fra Como e Brunate con ANAP Biella

È organizzata da ANAP, Associazione Pensionati Confartigianato Biella, la gita di un giorno che vedrà protagonista il lago di Como e la panoramica di Brunate. L’uscita si terrà mercoledì 31 maggio ed è aperta anche ai non iscritti.

Il programma prevede: ore 6:45, ritrovo presso la sede centrale di Confartigianato a Biella, Via Galimberti 22; seguirà la partenza alle ore 7:00 e alle 7:20, si farà una sosta alla Stazione Ferroviaria di Cossato, per accogliere gli amici provenienti dalle aree limitrofe; ore 9:45, arrivo a Como dove accoglierà i partecipanti il Presidente ANAP, Livio Adelmino, per procedere in pullman verso il lago; all’arrivo sarà possibile fare un giro per il centro e grazie a una visita guidata, entrare nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Ore 11:00, si raggiungerà la stazione funicolare per raggiungere Brunate. Ore 12:30, pranzo presso il Ristorante Bellavista. Ore 15:30, ritorno a como centro; seguirà il ritorno a Cossato e Biella, rispettivamente alle 18:45 e alle 19:00.Per ulteriori informazioni: 015.855.1710