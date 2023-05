Ponte Tangenziale, è scontro in Consiglio Comunale tra sindaco Corradino e Biella al Centro

Nel 2018 i tecnici della Regione Piemonte, e successivamente quelli dell'ANAS, avevano rilevato gravi danni alle briglie del Ponte della Tangenziale.

In seguito sono stati stanziati fondi ministeriali che la Provincia non ha utilizzato.

Lo scorso 10 ottobre, in Prefettura ci è stata la riunione tra Prefetto, Regione, Vigili del Fuoco, Provincia, Comune, in cui i tecnici della Regione hanno rilevato che la prima scalinata delle briglie, formata da grosse pietre, erano state rimosse dall'alluvione del 2020; che dovevano essere attivati, con barriere e sirene, i sensori del ponte; che il ponte è sicuro se non piove.

Questi i punti salienti dell'interrogazione del Consigliere Comunale Paolo Robazza, della minoranza di Biella Al Centro, ha presentato oggi, lunedì 22 maggio, durante il Consiglio Comunale.

“Il Sindaco Corradino – dichiara Robazza in aula – non era presente alla riunione del 10 ottobre 2022, e non ha delegato alcun Assessore. Per il Comune di Biella era presente soltanto il Vice Comandante della Polizia Municipale Portogallo. In quella riunione, i tecnici regionali hanno intimato al Comune di controllare lo stato della briglie ad ogni precipitazione. Segnalo che oggi le barriere e le sirene, necessarie per attivare, i sensori non ci sono”.

“Questa è la terza interrogazione che presento sul Ponte – aggiunge Robazza - Cosa intende fare l'Amministrazione per invitare ANAS a piazzare barriere e sirene?. Perchè la Giunta Corradino si sta occupando della sede stradale del ponte e non delle briglie?”.

Domande a cui risposto il Sindaco Corradino: “Le pietre che formano le briglie, cadute nel fiume, non reggono il ponte. Il ponte si fonda su piloni profondi 14 metri nel terreno che sono sicuri. Io ed i miei assessori non c'eravamo alla riunione del 20 ottobre, ma c'eravamo a tante altre. Il Comune era rappresentato dal Vice Comandate Portogallo”.

“Noi monitoriamo costantemente il ponte, che io stesso percorro ogni mattina. continua Corradino – Quanto ai lavori in superficie è una decisione di ANAS, la quale sta facendo dei sifoni, ed una conchiglia attorno alla briglia. La stessa ANAS mi ha assicurato che il ponte è solido. E' vero che non ci sono barriere e sirene, ma devono essere messe sempre da ANAS. In caso di problemi i vigili andranno a chiudere il ponte”.

“Sono insoddisfatto della risposta del Sindaco – replica Robazza – Chiederò agli uffici gli atti con cui Corradino invita ANAS a fare gli interventi necessari per la manutenzione del ponte”.