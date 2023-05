distacalacrava Run, organizzatori soddisfatti: “Nonostante la pioggia è stato un successo”

Si è tenuta domenica 21 maggio a Campiglia Cervo la sesta edizione della #distacalacrava Run, minitrail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo con partenza e arrivo a Riabella. Il titolo dell'iniziativa riprende il motto adottato dallo staff della Pro Loco ed è accompagnato da una capretta arancione, che compare in tutta la segnaletica del percorso (leggi anche: Si corre in Valle Cervo, 58 runners alla #distacalacrava Run: primi i 2 Nicola e De Giuli FOTO e VIDEO).

Queste le dichiarazioni degli organizzatori: «Siamo molto soddisfatti» dichiara Emanuele Rolando, Presidente della Pro Loco, «nonostante il maltempo che non ha concesso tregua l’evento è stato un successo, grazie anche a molti runner affezionati che partecipano a ogni edizione! Una soddisfazione per i nostri volontari che hanno lavorato per settimane alla pulizia dei sentieri, alla segnaletica e al resto dell'organizzazione. Quest’anno tra l’altro abbiamo scelto di non utilizzare bombolette spray, neanche bio, per segnare il percorso (in aggiunta alla segnaletica permanente), ma abbiamo usato delle bandierine, meno impattanti. Riteniamo che la nostra corsa sia un bel modo per valorizzare e far conoscere Riabella e le altre borgate di Campiglia Cervo, nonché la sua meravigliosa rete di sentieri, che regalano scorci molto suggestivi. Un ringraziamento sentito anche all'amministrazione comunale e alla Squadra di Protezione Civile di Campiglia Cervo che con professionalità ha garantito la sicurezza dei partecipanti negli attraversamenti stradali più pericolosi. Grazie anche a Conad di Andorno Micca e a Mountain Store Biella per averci offerto i pacchi gara e i premi per i partecipanti e alla country house La Bürsch che metterà a disposizione alcuni premi per i vincitori del Trittico dla Bürsch. Grazie infine alla famiglia Albertazzi di Roreto che anche quest’anno ha preparato un ristoro nella frazione e in generale a tutte le persone che si sono impegnate nella buona riuscita della manifestazione».

Le attività della Pro Loco proseguiranno nelle prossime settimane con il resto del programma estivo.