Si corre in Valle Cervo, 58 runners alla #distacalacrava Run: primi i 2 Nicola e De Giuli FOTO e VIDEO

Si corre in Valle Cervo, 58 runners alla #distacalacrava Run: primi i 2 Nicola e De Giuli (servizio di Giacomo Chiarini e staff gara)

Nonostante la pioggia battente, 58 runners si sono dati appuntamento in Valle Cervo per prendere parte alla sesta edizione della #distacalacrava Run, minitrail non competitivo di circa 12 chilometri organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo con partenza e arrivo a Riabella.

Il buonumore dei partecipanti non è mai venuto meno, specialmente lungo il tragitto. Alla fine, hanno tagliato per primi il traguardo Gabriele e Francesco Nicola, seguiti a ruota da Enrico Alfisi. Tra le donne, invece, ha svettato Margherita De Giuli, a vantaggio di Cecilia Corniati e Valeria Bruna.