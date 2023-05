Incidente in un cantiere a Occhieppo Inferiore: operaio 47enne si ferisce a una mano

Incidente sul lavoro a Occhieppo Inferiore: secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un uomo di 47 anni residente a Biella ieri mattina intorno alle 11,30 giovedì 11 maggio si sia infortunato a una mano rimasta schiacciata sotto un grande pannello di legno. Immediatamente soccorso dal 118, l'uomo, dipendente di una ditta di Cossato, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale per le cure mediche del caso.

Sul posto, oltre ai Carabinieri di Cavaglià è arrivato anche lo Spresal per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto.