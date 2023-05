“Cashmere Run”: Sono 100 i partecipanti al terzo incontro "Tapa Run", VIDEO

La primavera incoraggia le uscite mattutine e grazie al clima favorevole, anche questa settimana, i Tapa Run corrono insieme. Fra il paesaggio panoramico e fiorito della Burcina, i podisti, immersi nello spirito del territorio, si sono dilettati in un allenamento di 5 km per le vie di Pollone. All’appuntamento non è mancata la componente storica del Cashmere Piacenza che, grazie all’intervento del direttore Davide Vezzù, è stata illustrata fin dalle origini: la fama internazionale e il successo del marchio hanno permesso importanti sviluppi territoriali, come il parco, riserva naturale, e le sue bellezze.

La partenza alle ore 10:00, dallo stabilimento Piacenza 1733, si è conclusa con un “Tap’aperitivo” dove è stato possibile degustare i prodotti tipici. Ciò che è rimasto dal banchetto dai sapori locali, è stato donato alla Caritas, che apprezza l’offerta, sottolineandone il valore attraverso una lettera di ringraziamento.

Mario De Nile, cofondatore dell’iniziativa, è soddisfatto degli obiettivi raggiunti: “Aumenta l’entusiasmo del gruppo e l’apporto della componente tecnica innalza la qualità dell’allenamento in compagnia. La sicurezza sarà sempre alla base delle nostre uscite e grazie ai consigli atletici miglioreremo lo stile di corsa di ciascuno.”