Biella, la Compagnia Arcieri festeggia mezzo secolo

Cinquant'anni fa, il 7 maggio 1973, veniva depositato l'atto costitutivo della trentacinquesima società di tiro con l'arco italiana, ovvero lo statuto della Compagnia Arcieri Biella.

Tra i 15 i soci fondatori c'erano anche nomi di rilievo come Luigi Del Piano, all'epoca delegato provinciale del Coni e poi successivamente diventato presidente provinciale del Coni, e Franco Papero membro della Giunta del Coni. Per l'occasione, domenica 7 maggio, la Compagnia ha organizzato un pranzo per festeggiare con gli arcieri e le loro famiglie. A capotavola, affiancato dalla moglie Liliana e dal Presidente della Compagnia Vergnasco Maria Cristina, l'ospite d'onore, l'unico socio fondatore ancora attivo e iscritto alla Compagnia, Franco Papero.

"Sembra ieri quando siamo riusciti a trovare 15 persone per poter costituire la Società", commenta Papero, infatti al tempo bisognava essere almeno in 10 persone. Nel corso degli anni la Compagnia ha visto crescere il numero di iscritti e ancora oggi apre le porte a chiunque voglia approcciarsi al tiro con l'arco.