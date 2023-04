Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi

Martedì ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito con finale nazionale Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via oltre 80 partecipanti. Il miglior risultato netto assoluto con lo score di 46 lo ha realizzato Ketty Giannantonio che conquista un posto per la finale nazionale in programma ad ottobre al Golf Modena. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Paolo Rossi Golf In Milano 36, 1° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 38, 2° Netto Lauro Bionaz Aosta Brissogne 37. 2a categoria: 1° Netto Rudy Perronet Val D'Ayas 44, 2° Netto Danilo Girivetto Gressoney 43. 3a categoria: 1° Netto Ketty Giannantonio Cavaglià 46, 2° Netto Enrica Aprile Cavaglià 42. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 34. 1° Seniores Franco Panatero Cavaglià 41. Nearest buca 6: Peretti Cucchi Filippo m. 0,58. Nearest buca 10: Papetti Lidia m. 2,59.

A Cavaglià sabato il Dab Golf Trophy, domenica "Porta un amico al golf"

Il Golf Cavaglià si avvia verso un fine aprile denso di appuntamenti.

Sabato c'è in programma il 20° Dab Golf Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie- valido come interclub con Il Golf Club Gressoney. Prevista confezione di birra in omaggio a tutti i partecipanti e a fine gara e dopo la premiazione degustazione di birre e rinfresco con pasta. Durante la giornata sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria promossa dall’associazione benefica Arkè “Un dentista per amico”.

Domenica si giocherà la gara promozionale su 9 buche "Porta un amico al golf" (Louisiana 2 categorie: giocatore + neofita e giocatore+ hcp 54/tesserato GA). Un’occasione ideale per avvicinare e far scoprire la nostra splendida disciplina a qualche conoscente facendogli vivere subito l’esperienza del campo.