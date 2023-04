Si corre al Mosso Vertical Mille, 128 gli iscritti, FOTO e VIDEO

Al via nella mattina di oggi domenica 23 aprile il Mosso Vertical Mille con i suoi 1000 metri di dislivello su 6,2 km, dal centro di Mosso (Valdilana, Biella) fino alla vetta della Rocca d’Argimonia, in Oasi Zegna, mentre per la gara non competitiva si è studiata una distanza di 5 km e 680 metri di dislivello, con arrivo al Bocchetto Luvera.

In tutto 128 i partecipanti, 98 iscritti alla competitiva che correranno in uno scenario da favola tra le montagne biellesi.

Come avvenuto negli ultimi anni, l'evento sarà di supporto alla Domus Laetitiae e alle sue attività.

Ecco la partenza: