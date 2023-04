Vigliano, sportelli tributi e SEAB spostati per ristrutturazione: cambiano gli orari per il ponte

Novità dagli uffici comunali di Vigliano Biellese. Come riportato dal Comune sul proprio sito istituzionale, in concomitanza con il ponte della Festa della Liberazione, si è disposta la chiusura straordinaria degli uffici comunali il giorno 24 aprile, ad eccezione della Polizia Locale. Per le denunce di nascita e di morte, l'Ufficio di Stato Civile garantisce la reperibilità telefonica al numero 340.427 5995 nei giorni di sabato 22 aprile, dalle 10 alle 12 e lunedì 24 aprile, dalle 10 alle 12.

Inoltre, causa lavori di ristrutturazione, dal 26 aprile al 4 maggio, lo sportello Tributi riceverà al piano 1° in fondo al corridoio a sinistra. Lo sportello SEAB, invece, riceverà presso la Sala Consigliare.