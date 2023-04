Giovanili SPB, buona la prima dei playoff per la Under 18 UISP

Continuano gli impegni delle giovanili della Scuola Pallavolo Biellese, questa settimana in campo le due Under 15 e l'Under 18. Sconfitta per la SPB Lanificio di Sordevolo, in trasferta a Cuneo, nel campionato regionale. I ragazzi si sono comunque comportati bene, contro una formazione molto forte e preparata.

Nel concentramento casalingo a Occhieppo, la SPB Officina Pozzo ha dato filo da torcere agli avversari più grandi. Due partite combattute, come saranno tutte quelle di questa Coppa Comitato, soprattutto per il divario d’età che c’è tra i ragazzi. Arriva una buonissima notizia per la U18 UISP, che vince la prima gara dei Play Off, contro Pianalto Volley. Le mura di Occhieppo portano bene ai biellesi, che chiudono tre set su quattro in vantaggio, con una gran prova di forza.

U15 Cuneo Volley - SPB Lanificio di Sordevolo 3-0

Parziali: 25-21; 25-15; 25-18.

U15/17 Valsesia Team Volley - SPB Officina Pozzo 3-0

Parziali: 25-14; 25-20. Volley Novara

U17 - SPB Officina Pozzo 2-0

Parziali: 25-16; 25-19.

U18 Scuola Pallavolo Biellese - Pianalto Volley 3-1

Parziali: 23-25; 25-20; 25-23; 25-21.