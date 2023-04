Città di Cossato, ricco confronto all'incontro sull'analisi dei comportamenti sociali

"Chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio". Citazione perfetta di Josè Mourinho per descrivere l'evento di ieri sera, organizzato dal Città di Cossato. L'incontro con la psichiatra, Dott.ssa Basi, medico dell'Asl di Biella è stato davvero interessante. L'analisi dei comportamenti sociali dei bambini e dei ragazzi ha stimolato un ricco confronto fra i tanti presenti.

Giocatori, genitori, allenatori e dirigenti hanno potuto ascoltare ma anche e, soprattutto, raccontare le loro esperienze.Il calcio è uno sport che spesso presenta le stesse dinamiche della vita stessa, gli spunti, quindi non sono mancati. L'occasione di confrontarsi con una professionista è stata sicuramente utile ed ha lasciato nelle menti dei partecipanti una nuova consapevolezza e motivi per porsi in discussione.Visto l'interesse e l'importanza dell'argomento, la Società è impegnata, fin d'ora, ad una futura organizzazione di eventi di questo genere.