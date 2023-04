La Pedalata in Rosa torna sulle strade di Biella

Fa due volte bene partecipare alla Pedalata in Rosa: un pomeriggio di attività fisica è certamente salutare e aiuta a prevenire le malattie. Inoltre la quota d’iscrizione diventa una donazione al Fondo Edo Tempia per i suoi progetti di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

L’appuntamento del 2023, quinta edizione dell’evento, è per domenica 14 maggio. Il Fondo Edo Tempia è alla guida dell’organizzazione con l’indispensabile supporto di chi ha ideato l’evento, ovvero Biella Cycling Movement. L’iniziativa nacque nel 2017 come evento di contorno all’arrivo di tappa del Giro d’Italia, ma fin da subito fu dedicata alla beneficenza con una raccolta fondi per l’associazione che da oltre quarant’anni è accanto a chi si ammala di tumore.

Dopo l’esordio con partenza e arrivo in piazza del Monte in Riva, dal 2019 il raduno per il via si è trasferito all’Accademia dello Sport della Pietro Micca in corso Pella, di fronte al negozio Free Bike di Nicola Barchietto, uno dei creatori-promotori dell’iniziativa. Ma le intenzioni della manifestazione sono le stesse: mostrare che anche a Biella può prendere piede la mobilità sostenibile insieme al piacere di spostarsi in bicicletta alla scoperta di qualche angolo della città da guardare da un punto di vista differente.

Il percorso non presenta difficoltà particolari ed è adatto a tutti. Le staffette dell’organizzazione apriranno e chiuderanno il corteo di bici per consentire di muoversi con tranquillità e attraversare gli incroci in sicurezza. Chi ha meno di 10 anni partecipa gratis. I partecipanti riceveranno, al momento dell’iscrizione, i gadget dell’evento, tra cui la tradizionale maglietta rosa da indossare subito per colorare nel modo giusto la città al passaggio del plotone a pedali. All’arrivo in corso Pella la festa proseguirà con la musica dal vivo fino alle 19.