Biella Corse in gara al Rally Regione Piemonte e al Costa Smeralda storico

Sono due le gare in cui sono impegnati, questo fine settimana di metà aprile 2023, tre equipaggi e tre navigatori di Biella Corse. Gli equipaggi e due navigatori saranno in gara al Rally Regione Piemonte, nuova denominazione del Rally di Alba; un navigatore sarà invece in Sardegna, al via del Rally Internazionale Costa Smeralda Storico.

Rally del Piemonte

Prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR, seconda della stagione 2923) e della Coppa Rally di Zona 1 (CRZ, gara di apertura della stagione), il Rally Regione Piemonte è di fatto la diciassettesima edizione del Rally di Alba, a cui prendono parte 95 equipaggi nella gara valida per il CIAR e per il Tour European Rally più i 93 iscritti alla gara valida per la CRZ 1 e il Trofeo Wrc Plus.

Per quanto riguarda la Coppa Rally di Zona il primo equipaggio Biella Corse a prendere il via, con il numero 206, sarà composto da Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5 / Rally 2). “Questa è la loro prima gara con le insegne di Biella Corse” ha ricordato il “Team Manager”, Alby Negri, “e quindi diamo a loro il nostro più cordiale benvenuto in Scuderia!”

Poche posizioni più dietro, con il numero 212, entreranno in gara Pierangelo Tasinato e Luca Ferraris, anche loro in gara con una con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Infine, con il 231, ci saranno i valdostani Patrich Chironi e Joly Yannick, con la loro Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3).

Per quanto riguarda i navigatori, invece, Tiziano Pieri affiancherà il pilota Tiziano Berger sulla Hyundai I20 N (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) numero 219; mentre il papà Luca Pieri, nella gara valida per CIAR 2023, navigherà Massimo Marasso sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5 / Rally 2) numero 26.

Il rally inizierà venerdì 14 a fine giornata con la “Power Stage” Castino di 2,29 chilometri. Il resto della gara si correrà nella giornata di sabato, sempre con partenza e arrivo ad Alba. I concorrenti affronteranno due passaggi sui tracciati San Grato (di 14,74 chilometri) e Igliano (di 14,21) più uno sulla tratta Roddino (di 13,31 chilometri).

In totale i concorrenti della gara CRZ affronteranno 347,81 chilometri, di cui 73,50 di prove cronometrate.

Va ricordato che i concorrenti del CIAR partiranno prima delle vetture del CRZ e affronteranno un giro in più sulle prove Roddino e Igliano per un totale di 493,64 chilometri, di cui 101,02 di prove cronometrate.

Costa Smeralda Storico

Il 6° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, rievocazione del Rally Costa Smeralda e valido quale prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2023, si correrà sulle strade della Gallura, nel nord della Sardegna, sabato 15 e domenica 16 aprile.

In gara ci sarà anche il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, che affiancherà il pilota Stefano Colombo sulla Peugeot 205 (4° raggruppamento, divisione J2, gruppo A, classe 1300) numero 49.

Il rally, organizzato dall’Automobile Club di Sassari, partirà e arriverà ad Arzachena (in provincia di Sassari). Sabato i concorrenti affronteranno per due volte le prove San Pasquale (di 13,64 chilometri) e Aglientu (di 17,95 chilometri); domenica invece si sfideranno sui tracciati Lo Sfossato (di 11,80 chilometri) e Calangianus (di 11,97 chilometri), sempre affrontati due volte.

In totale percorreranno 338,84 chilometri, di cui 24,63 di prove cronometrate.