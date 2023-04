Karate, Funakoshi 1976 vince 7 medaglie al “GARDA Lake Cup”

Grande performance di squadra per il team Funakoshi 1976 impegnato nell’interregionale di karate “Garda lake cup” svoltosi a castenedolo (bs) lo scorso week-end.

Ottimo il debutto sul tatami di gara degli esordienti Zaccaria Coda Zabetta classificatosi al 3° posto nei 43 kg., e Gioele Ludovico Acquadro 5° nei 53 kg. (buona prova nella stessa classe per Matteo Milani). Fra i piu’ esperti hanno ottenuto la medaglia di bronzo: Luca Zaramella (assoluti 60 kg.); Davide Nuccio (juniores 55 kg.) e Francesco Salussolia (cadetti 63 kg.); argento per Christian Spilinga e Giovanni Garrione (cadetti 47 e 57 kg.) e oro per Carlo Gozzi negli juniores 55 kg., che ha portato a termine una gara impeccabile con prove di alto contenuto tattico-tecnico.