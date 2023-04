Tra Green Pass e GoFox on Tour, ecco com'è andata al Golf Club Cavaglià

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito nazionale Green Pass Card Trophy 2023 (18 buche, Stableford, 3 categorie). Premiati. 1° Lordo Oliver Castellana Crema 30. 1a categoria: 1° Netto Andrea Villa Cossato 37, 2° Netto Alberto Buzzi Crema 30. 2a categoria: 1° Netto Roberto Guerrisi Arona 39, 2° Netto Libero Tubino Royal Park Roveri 36. 3a categoria: 1° Netto Sandro Rech Crema 40. 1° Ladies Gianna Doati Crema 35. 1° Seniores Franco Panatero Cavaglià 38.

Oltre 80 giocatori in campo domenica al Gc Cavaglià per la tappa del GoFox on Tour (18 buche, Stableford, 3 categorie) che prevede accesso alla finale nazionale attraverso ranking dove ci sarà in palio una crociera.Premiati. 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià 31. 1a categoria: 1° Netto Silvano Botta Royal Park Roveri 37, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 38, 2° Netto Giovanni De Angelis Be Golf 36. 3a categoria: 1° Netto Carlo Bernasconi Virginia 39, 2° Netto Cinzia Quaranta Be Golf 38. 1° Ladies Concetta Giannantonio Cavaglià 37. 1° Seniores Franco Panatero Cavaglià 37. Sono due gli appuntamenti agonistici previsti nelle festività pasquali al Gc Cavaglià.

Sabato ospiteremo What's Golf (18 buche, Stableford, 3 categorie), circuito di gare aperte a tutti sui principali campi del Piemonte organizzato dai soci del Golf Grugliasco e Pinerolo. Lunedì ritorna la classica Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo con la classica grigliata a seguire (shot gun ore 11 - 18 buche a coppie louisiana medal).Info e iscrizioni 0161/966771 -A Pasqua tutta la struttura sarà aperta e il Ristorante La Prateria Steak House proporrà un menù alla carta.