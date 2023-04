Auto, Pichetto: “La commissaria Simson conferma la linea del governo italiano”

"La commissaria Simson ha confermato ciò che il Governo ha spiegato in questi giorni. La trattativa sui bio-carburanti è aperta e c'è da parte europea la disponibilità a discutere sulla base del principio della neutralità tecnologica. I motori endotermici non andranno in pensione nel 2035, e l'Italia sarà in prima fila sia sul fronte dei bio-carburanti dove siamo già avanti sia degli e-fuel con i forti investimenti messi in campo sull'idrogeno. Naturalmente l'elettrico sarà una tecnologia importante per l'automotive del futuro. Ma non l'unica".Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.