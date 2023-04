Fari puntati sulla Cittadella del Rugby di Biella che domani, domenica 2 aprile, si animerà di giovani rugbisti provenienti da tutta Italia per dare vita, ancora una volta, ad una grande festa: la 16° edizione del Torneo dell’Orso!

Più di millecinquecento bambini iscritti in rappresentanza di 18 società delle categorie Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13, l’edizione più partecipata di sempre.

L'inizio sarà alle 9,30