Rally & Co, grande prova di Leonardo De Grandi a suon di sorpassi

Seconda gara di campionato kartsport circuit sulla pista di Franciacorta ed il piccolo Leonardo De Grandi, portacolori della scuderia Rally & Co, non tradisce le aspettative che lo davano come favorito.

Qualifiche un po' sottotono con il quinto tempo in griglia ma una volta partiti Leo sfodera una grande rimonta passando due avversari già alla prima curva, per concludere gara uno in prima posizione assoluta per soli 21 millesimi su Maximus Unt (vincitore di una tappa del prestigiosissimo campionato internazionale WSK) dopo una battaglia a suon di sorpassi.

Gara finale in fotocopia con bagarre continua in pista e seconda vittoria assoluta di giornata per Leonardo con un margine di mezzo secondo sempre sullo svedese Unt. Il biellese dopo questo inizio di campionato guida la classifica di campionato Mini kart davanti a 28 agguerriti avversari pronti a sfidarsi nella prossima tappa di Viverone in programma il 16 aprile.