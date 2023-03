La SPB Ilario Ormezzano Sai torna al Palapajetta per il derby con Santhià

Torna in casa la SPB Ilario Ormezzano Sai, che affronterà la Pallavolo Santhià nella sfida valida per il campionato di Serie C. Una gara che ha il sapore di derby, con lo storico degli incontri tra le due squadre in bilico e sempre aperto. I biellesi dovranno vincere per consolidare il primo posto in classifica a quattro giornate dalla fine del girone.

“Sarà una partita da affrontare con la giusta determinazione - dice il palleggiatore Riccardo Sganzetta -. I nostri avversari stanno attraversando un periodo positivo e hanno trovato il giusto equilibrio. Importante sarà iniziare subito ad imporre il nostro gioco, così da poter raggiungere l'obiettivo dei tre punti.”

Appuntamento per sabato sera alle 20.30 al Palapajetta, carichissimi per tifare i nostri ragazzi in questa partita importante. La squadra di coach Di Lonardo dovrà dimostrare maturità e concentrazione, per evitare fastidiosi passi falsi.