Vini Biodinamici, platea attenta e curiosa alla degustazione FISAR Biella

Platea attenta e curiosa quella che ha seguito il Docente Simone Antonietti nella degustazione tenuta da FISAR (Delegazione di Biella) sui “Vini Biodinamici” venerdì 3 marzo al Relais S. Stefano di Sandigliano.

Come preannunciato, il tema – molto provocante per la platea di Sommelier, come preannunciava il titolo stesso “Coltivazione Biodinamica: Scienza o Stregoneria?” – ha destato molto interesse verso i partecipanti; un momento di approfondimento culturale su un argomento che prende e che affascina, ma divide. Un metodo di coltivazione “innovativo” che 4.500 aziende in Italia hanno adottato per rispettare e tutelare natura ed ambiente.

La degustazione è stata di cinque vini di due diverse regioni, Piemonte e Abruzzo, presentati e degustati dal Docente che con competenza ha guidato la serata: Langhe Nascetta Rivetto 2020 DOC; Trebbiano d’Abruzzo Orsogna 2021 DOP; Montepulciano d’Abruzzo Orsogna 2018 DOP; Barolo Rivetto 2018 DOCG; Montepulciano d’Abruzzo Orsogna da uve appassite s.a.