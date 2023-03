“La scienza dice”: successo con 180 persone per il convegno di Biella Cresce e CNA Biella - Foto Biella Cresce

Sabato 11 marzo nell'auditorium di Città Studi si è svolta la quarta edizione del convegno “La scienza dice” dell’associazione Biella Cresce, per la prima volta organizzato insieme a CNA Biella.

Più di 180 persone hanno assistito all’evento dedicato all’educazione e all’apprendimento, al quale hanno partecipato come relatori l’artista Daniele Basso, i fondatori di Biella Cresce Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere, l'esperto di comunicazione Matteo Lusiani e l'insegnante Fosca Giacobbe. Particolarmente emozionante il momento in cui cinque bambini e ragazzi hanno raccontato le loro storie di successo dopo le difficoltà scolastiche.

Secondo l’assessore regionale Elena Chiorino, presente all’evento: “Grazie a Biella Cresce su questo territorio, e non solo, germogliano nuovi talenti. Non è un dettaglio che con voi si faccia matematica con il sorriso, soprattutto se pensiamo a quali sono le capacità che serviranno nell’immediato futuro per entrare nel mondo del lavoro. La politica deve dare una visione e una valorizzazione delle eccellenze locali attraverso progetti concreti, proprio come sta accadendo con le Academy di filiera, promosse dalla Regione Piemonte”.

Gionata Pirali, presidente di CNA Biella che l’anno scorso ha assegnato il premio Bimbo faber a Biella Cresce, ha citato un saggio del professor Carlo Enrico Bottani in cui scrive che l’impatto più importante nella società deriva dalle botteghe dove convivono maestri e allievi. Poi ha commentato: “Ecco perché siamo qui oggi, perché i maestri artigiani sono un’eccellenza del nostro Made in Italy e dobbiamo riuscire a creare una commistione tra maestri e allievi per trasmettere il saper fare alle prossime generazioni”.

Gli interventi dei relatori sono iniziati con un dialogo tra l’artista Daniele Basso e il cofondatore di Biella Cresce Rodolfo Cavaliere sul valore educativo della bellezza: “Abbiamo una propensione a vedere la bellezza come un fatto estetico, quindi più superficiale, ma il valore della bellezza è nella tensione verso ciò che è giusto, ovvero nella bellezza d’animo”.

Matteo Lusiani, esperto di comunicazione che da anni collabora con Biella Cresce, ha condiviso quali sono le strutture fondamentali di una narrazione e ha mostrato quali domande porsi per conoscere meglio sé stessi attraverso la scrittura creativa: “Perché inventare una storia significa sempre affondare le mani nel nostro inconscio e portare alla luce qualcosa. Non sappiamo cosa sia, ma è sulla pagina che abbiamo appena scritto. E resterebbe lì, se non la rileggessimo ponendoci alcune domande su noi stessi”.

L’insegnante Fosca Giacobbe ha parlato della diffusione degli stati di ansia e stress tra i più giovani: “Disturbi che sono andati aumentando in modo esponenziale dopo la pandemia di Covid, purtroppo. Ma c’è la possibilità di applicare interventi di mindfulness a scuola per ridurre questi disturbi, come hanno dimostrato diversi studi scientifici“.

A questo punto quattro allievi violinisti della Scuola Suzuki di Biella, ​​Anna Camurati, Arianna Carta Zina, Davide Martina, Giorgia Milano, hanno suonato alcune composizioni tra cui Gavotte di Bach e Waltz di Brahms.

Valeria Rosso, tutor dell’apprendimento e formatrice, ha poi parlato dei potenziamenti degli apprendimenti matematici, sottolineando anche l’importanza della relazione: “Perché a questi ragazzi che cercano di superare le loro difficoltà chiediamo uno sforzo immenso, ovvero di guardare in faccia i loro errori. Per questo è importante comunicare che possiamo farcela insieme, che siamo al loro fianco contro quegli errori”.

Poi sul palco sono stati posizionati due divani sui quali hanno preso posto cinque ragazzi che hanno partecipato, negli anni scorsi, ai potenziamenti di Biella Cresce. Hanno condiviso con coraggio le loro storie personali di successi ottenuti dopo molte difficoltà scolastiche.

Ha chiuso l’evento Rodolfo Cavaliere, learning coach e formatore, che ha parlato del circolo virtuoso dell’apprendimento creativo teorizzato da Mitchel Resnick, concludendo con un appello: “Ora che lo conoscete non accettate più di fare formazione soffermandovi solo su alcuni passaggi di questo circolo, né di ricevere formazioni così. Non lasciate ciò che avete imparato sugli scaffali, ma sentitevi sempre all’interno di un circolo virtuoso dell’apprendimento creativo”.

Le registrazioni degli interventi del convegno possono essere riviste associandosi su biellacresce.it .