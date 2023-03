Il Collegio dei Minusieri fondato nel 1618 organizza i festeggiamenti di San Giuseppe per domenica 19 marzo in Mottalciata. La giornata come sempre è promossa dal Collegio in collaborazione con la Confartigianato di Biella. Si tratta del 406° anniversario del Collegio: giornata intensa con la S.Messa, la gara di abilita’ dei falegnami, il pranzo sociale con la consegna del diploma di priorato a Luca Ceria e la nomina del priore 2024.