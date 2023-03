Scoppia un incendio a Valdilana, capanno in legno completamente distrutto dalle fiamme FOTO

Scoppia un incendio a Valdilana, capanno in legno completamente distrutto dalle fiamme

È andato completamente distrutto il capanno in legno, avvolto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi, 15 marzo. È successo a Trivero, nel comune di Valdilana, poco prima delle 15.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Ponzone per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dello stabile (adibito a centro di raccolta di materiale e legname).

I danni sono ingenti ed è stata dichiarata la totale inagibilità. L'area è ora sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause dell'incendio. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri.