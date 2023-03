Artistica della La Marmora, altro argento per Pozzato. Bene anche i giovani allievi, FOTO

Artistica della La Marmora, altro argento per Pozzato. Bene anche i giovani allievi

Federico Pozzato, il ginnasta di punta della Società La Marmora, ha contribuito al risultato importante nella seconda Prova del Campionato di Serie A2 svoltasi a Ravenna classificandosi con la Società lombarda Ares al secondo posto e consolidando la propria posizione in vista della terza prova che si svolgerà ad Ancona.

Federico ha migliorato le sue esecuzioni anche se lavorando tutto il giorno a Milano può dedicarsi all’attività sportiva solo nelle ore serali mentre i scompagni di squadra fanno anche doppio allenamento giornaliero. Ciò nonostante il suo contributo ha un grande valore per la squadra che ambisce a mantenere la posizione per dare la scalata alla Serie A1 per il prossimo anno.

Intanto a Torino i giovani allievi di Jacopo Vercellino si sono cimentati nella prima prova del Campionato Individuale Gold Allievi del quarto livello. Edoardo Garrione ha conquistato la medaglia di bronzo seguito a ruota da Filippo Brazzale e da Vittorio Piccolo, rispettivamente quarto e quinto. Ancora qualche errore che non ha soddisfatto l’allenatore ma essendo la prima prova dell’anno, si può agevolmente correggere per risalire o mantenere queste posizioni che sono già ottime.

Intanto le ginnaste dell’Artistica cercando di emulare le loro beniamine che sono sempre ai vertici delle classifiche come Arianna Bocchio Ramazio, Beatrice Vialardi ed Helena Garavoglia, hanno partecipato a Cameri alla prima prova del Campionato regionale a squadre Allieve Silver di Serie D nel B3.

La squadra delle Allieve si è classificata ottava con Alessandra Anselmino Acotto, Noemi Cerruti, Lucia Pace e Sofia Riccio. Anche le ginnaste Junior hanno ottenuto la stessa posizione in classifica con l’ottavo posto conquistato da Giorgia Anselmino Acotto, Alice Asecomhe e Chiara Moreschi.

Le tecniche lamarmorine Marta Beraldo, Aurora Sellone e la coreografa Alessandra Ceccato hanno dichiarato che c’è molto lavoro da fare ma che l’impatto con la gara specialmente per quelle ginnaste che erano alla loro prima esperienza si può agevolmente dichiarare positivo.