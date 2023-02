Giovanili SPB, SPB Conad seconda in Under 12

Un altro buonissimo concentramento per la U12 SPB Conad, che vince tutte e tre le partite disputate. Le prime due senza perdere nemmeno un set, contro le formazioni di San Rocco Novara, mentre la terza, più combattuta, finisce per 2 a 1.

In Under 15 vola la SPB lanificio di Sordevolo, che va a vincere in trasferta ad Occimiano per 3 a 1, guadagnandosi la possibilità di passare al turno successivo. Niente da fare per la SPB officina Pozzo, che viene battuta in casa da Domodossola, una squadra sicuramente più pronta nell’immediato. Arriva una sconfitta per la Under 18 UISP, che non riesce a contrastare una capolista Sant’Anna Volley alla palestra Rivetti. Riposo per la U17 SPB Monteleone Trasporti, a cui mancano due partite per chiudere la prima fase di campionato.

U12 SPB Conad - San Rocco Novara Azzurra 3-0 (15-10; 15-6; 15-6)

San Rocco Novara Blu - SPB Conad 0-3 (8-15; 11-15; 13-15)

Pool Pavic Bianca - SPB Conad 1-2 (6-15; 15-14; 12-15)

U15 Pallavolo Occimiano - SPB Lanificio di Sordevolo 1-3

Parziali: 16-25; 24-26; 25-21; 16-25.

SPB Officina Pozzo - Pallavolo Domodossola 0-3

Parziali: 15-25; 4-25; 17-25.

U18 Scuola Pallavolo Biellese - Sant’Anna Volley 0-3

Parziali: 13-25; 15-25; 20-25.