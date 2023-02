Concluso il primo corso all’Enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training”

Si è concluso ieri, lunedì 27 febbraio, il primo corso di avvicinamento al mondo del vino organizzato dal sommelier, docente e direttore di corso Maurizio Mazzuchetti, all’interno della suo nuova enoteca chiavazzese “Symposium Wine Training”.

Il locale è infatti suddiviso in due parti: una stanza – adeguatamente arredata di banchi e schermo per le lezioni – è predisposta per i corsi, mentre l’entrata è dedicata agli aperitivi e alle degustazioni di vini per i clienti. Il corso di febbraio ha visto la partecipazione di 11 corsisti, che hanno appreso le prime nozioni sul mondo della viticoltura ricevendo il rispettivo attestato di partecipazione.Al termine del corso, il docente ha effettuato le tanto amate “sciabolate”:

Maurizio ha in previsione di organizzare per lunedì 13 marzo un corso di sabrage (ovvero di “sciabolata”) con lezioni dedicate agli champagne e agli spumanti; la durata sarà di una sera soltanto, dalle ore 20:30 alle 22:30.

Ha inoltre in programma da lunedì 27 marzo un nuovo corso tecnico sulla degustazione e sugli abbinamenti, che durerà quattro serate (saltando il lunedì di Pasquetta) con la degustazioni di 3 vini per serata.

Symposium Wine Training si trova a Chiavazza (Biella) in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c. Il locale è aperto dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 22:00.

Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 015 0155072 - 335 5982038 (WhatsApp) - sywinetr@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508