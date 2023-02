Furto da 5mila euro, dai soci un pranzo solidale per aiutare il Lago Primavera 2 di Vigliano

Un pranzo solidale per aiutare i gestori del Lago Primavera 2, dopo il furto da 5mila euro patito lo scorso 1° febbraio (leggi qui).

È l'iniziativa messa in campo da uno dei soci della realtà di Vigliano Biellese, Massimo Ruggeri, per anni titolare dell'Osteria del Gufo di Valdilana, che insieme a tanti altri non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai gestori Laura Rainero e il compagno Egidio, dopo la visita di alcuni malfattori. In quell'occasione, i ladri avevano messo fuori uso una telecamera, disattivato gli allarmi, divelto una porta e spaccato tutto. Tutto questo per impadronirsi di due stufe a pellet e alcuni attrezzi riposti all'interno della struttura. Sul fatto erano intervenuti perfino i Carabinieri.

All'iniziale amarezza, è subentrata la commozione, a seguito specialmente dell'azione congiunta dei soci del Lago Primavera. 180, infatti sono state le porzioni, a base di polenta e tapulone, preparate lo scorso 19 febbraio, con l'adesione di amici e familiari.

“È stato un bel gesto – racconta emozionata Rainero – Siamo sopravvissuti al Covid, alle trombe d'arie e alle difficoltà economiche di tutti i giorni. Un furto era l'ultima cosa a cui pensavamo. Ma nella disgrazia abbiamo avuto la fortuna di avere al nostro fianco dei soci che tengono molto alla nostra attività. E ringrazio tutti loro per la vicinanza dimostrata”.