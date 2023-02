Special Basket, A.S.A.D. Biella conquista il terzo gradino del podio

Ieri, sabato 25 febbraio, si è svolta a Biella la tappa finale degli Special Basket il Torneo di pallacanestro Special Olympics suddiviso in tre concentramenti: Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud e isole che si sviluppa per tappe, su tutto il territorio nazionale, a carattere regionale/interregionale. Special Basket rientra negli eventi di Terra della Lana la Comunità ACES Europe 2023.

Cinque le squadre che si sono fronteggiate alla palestra Rivetti: A.S.A.D. Biella, No Limits Lodi, Starlight Valmadrera, Vivere Sport, ASD Passapartout. Tutte le partite hanno messo in evidenza il grande valore atletico portato in campo dagli sportivi. La squadra di casa composta da Carlo Bitossi, Vito Perrone, Simone Chirico, Marco Gaffuri, Michele Trombetta, Alessio Rulli, Simone Perona, Luca De Pieri, Michele Pera, Lorenzo Foglio Bonda, Enrico Cerruti, Andrea Seffusatti, Alessio Magazzino, tecnico Rosario Pintabona, ha conquistato il terzo gradino del podio.

A premiare gli atleti al termine delle partite il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, il Vice-sindaco e Assessore allo sport, Giacomo Moscarola, il Tecnico, Raffaella Merlo Bilotti, Roberto Carta Fornon, coordinatore Comitato Organizzatore Terra della Lana e delegato Piemonte e Valle d’Aosta ACES e Pierpaolo Mastromarco, Presidente FIP Piemonte.

Charlie Cremonte presidente di A.S.A.D. Biella e S.C. Sportivamente commenta così la giornata: “Come di consueto i nostri atleti dimostrano grandi capacità tecniche e grande forza e come al solito Biella accoglie gli eventi Special Olympics con tanto entusiasmo. Un ringraziamento ai nostri tecnici, ai partner, ai volontari e alle famiglie ed anche agli arbitri rappresentati oggi dai vertici piemontesi con la presenza del Presidente FIP Piemonte, Pierpaolo Mastromarco”.

“Non è mai facile conciliare tutti i calendari dei campionati che dobbiamo affrontare ma l’invito ad arbitrare le gare di Special Olympic è per noi irrinunciabile” spiega Pierpaolo Mastromarco Presidente FIP Piemonte “perché quando partecipiamo a questi eventi c’è sempre una emozione in più nel vedere l’impegno di questi atleti e la loro gioia quando fanno canestro, nel tempo abbiamo acquisito la giusta esperienza e quando il presidente Charlie Cremonte chiama, noi ci siamo!”.