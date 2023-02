Giovanili SPB, SPB Monteleone Trasporti in trasferta al Trofeo Bussinello

Weekend di carnevale molto impegnativo per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. In Under 13 si sono disputate le Final Six, a cui ha partecipato la SPB Conad Blu. I giovanissimi biellesi sono andati a giocare con una squadra un po’ rimaneggiata, che comunque ha chiuso in bellezza il campionato con un buon sesto posto.

In Under 15 si sono disputate le ultime gare della seconda fase, che hanno permesso ad entrambe le squadre biellesi di aggiudicarsi un posto per il tabellone finale. La SPB Lanificio di Sordevolo ha vinto per 3 a 0 contro Occimiano e incontrerà la stessa squadra ai quarti. La SPB Officina Pozzo ha battuto la Pallavolo Scurato per 3 a 1, incontrerà la forte Domodossola, contro cui ha giocato durante la prima fase. La SPB Monteleone Trasporti ha disputato un torneo importantissimo ad Invorio: il Trofeo Bussinello. Il livello delle squadre era molto alto e i biellesi si sono confrontati con avversari di gran talento. Comunque si sono viste delle buone cose, segno che c’è ancora margine di crescita per il futuro della pallavolo biellese.

La U18 che partecipa al campionato UISP non riesce a vincere in casa del Valanga, la prima sconfitta senza punti per i biellesi. Il campionato è molto positivo, bisogna continuare su questa strada per riuscire a vincere ancora.

U13

Pallavolo Altiora - SPB Conad Blu 3-0 (15-6; 15-5; 15-5)

SPB Conad Blu - Pallavolo Domodossola 0-3 (5-15; 10-15; 8-15)

SPB Conad Blu - Pallavolo Scurato 1-2 (15-14; 8-15; 5-15)

A breve uscirà l’indizione per il nuovo campionato a cui prenderà parte la U13.

U15

SPB Lanificio di Sordevolo - Pallavolo Occimiano 3-0

Parziali: 25-21; 25-22; 25-13.

SPB Officina Pozzo - Pallavolo Scurato 3-1

Parziali: 25-17; 25-11; 21-25; 25-16.

U17

SPB Monteleone Trasporti - Volley Cuneo 0-2

Parziali: 21-25; 15-25.

SPB Monteleone Trasporti - Diavoli Rosa 0-2

Parziali: 15-25; 18-25.

SPB Monteleone Trasporti - ASD Gonzaga 1-2

Parziali: 22-25; 25-23; 12-15.

U18 ASD Valanga - Scuola Pallavolo Biellese 3-1

Parziali: 25-12; 25-14; 22-25; 25-20.