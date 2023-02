Tre giorni di solidarietà tra Biella e Bielmonte con Vanni Oddera e la Onlus Scialis. Special guest sulle piste Piero Gross

Gioia, spensieratezza e grandi emozioni. E’ un weekend speciale quello in calendario la prossima settimana, sabato 25 e domenica 26 febbraio. In cabina di regia ci sono Andrea Campagnolo con NaturalBoom, l’associazione SciaLis e Vanni Oddera, campione internazionale di freestyle motocross. Special guest della tre-giorni sarà invece Piero Gros, della gloriosa Valanga Azzurra che vinse la Coppa del Mondo. La solidarietà è il filo rosso che li lega, la voglia di regalare momenti di festa soprattutto ai più piccoli e fragili è la loro missione.

La “squadra speciale” dà appuntamento sabato 25, quando dal mattino fino al pomeriggio, in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città, Oddera e i suoi ragazzi, specialisti del motocross freestyle, allargheranno il loro raggio d’azione invitando i bambini con disabilità psicofisica, ma anche i loro accompagnatori e gli spettatori, a provare l’ebbrezza di una corsa acrobatica insieme a supereroi vestiti di caschi e tute colorate, e attrezzati di bici, monopattini e pedane per i salti mozzafiato.

NaturalBoom, la bevanda che fa bene alla mente e che ha sposato solo ingredienti naturali, accompagnerà la carovana del cuore sulle piste di Bielmonte dove già da sabato saranno in pieno svolgimento i campionati italiani di sci e snowboard per sordi, in collaborazione con la FSSI. Domenica, si scierà insieme al campione Piero Gros. Sarà lui ad accompagnare udenti e sordi in un avvincente slalom non competitivo a scopo benefico, che premierà tutti i partecipanti. La festa si apre alle 10 con Dj set e postazioni truccabimbi con la simpatica Minnie che verrà a salutare tutti i suoi giovani amici; Vanni Oddera racconterà il suo progetto legato alla Mototerapia e presenterà il suo nuovo libro “Si cade anche da fermi”, e al termine della gara sarà una grande merenda con brindisi di NaturalBoom a regalare ancora un momento di allegria a tutti i partecipanti.

L'evento sarà patrocinato dal Comune di Biella, dal Comune di Piatto, Terre della Lana e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e da Oasi Zegna.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE:

SABATO 25 FEBBRAIO

dalle 11 alle 17 Mototerapia in piazza Vittorio Veneto/Via Italia a Biella.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

dalle 10 alle 16 a Bielmonte, evento organizzato dall’Associazione SciaLis in collaborazione con la Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte.

SCIALIS

Scialis è una ONLUS che ha lo scopo di aiutare le persone sorde e di avvicinarle al mondo dello sport affinché possano godere dei benefici psicofisici che il mondo dello sci e dello snowboard può offrire. A Bielmonte organizza corsi gratuiti per chi non ha la possibilità di permetterseli e accompagna i propri atleti nella realizzazione del loro sogno sportivo sostenendoli economicamente.

NATURALBOOM

E’ il Mental Drink che l’imprenditore Andrea Campagnolo ha inventato per chi ama fare sport e per chi si deve impegnare nello studio e nel lavoro. Fresca o calda, in due gusti diversi, NaturalBoom è fatta con ingredienti naturali e ricchi di nootropi e vitamine.

MOTOTERAPIA

E’ un progetto messo a punto dal campione Vanni Oddera. Consiste nel condividere la sua passione (la moto) con i ragazzi speciali e i piccoli pazienti oncologici. Ormai da diversi anni il team porta in tutto il mondo questa pratica i cui benefici sono riconosciuti a livello scientifico.