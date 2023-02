Due nuovi 4° dan per Dragon's Karate

Esami prestigiosi sono quelli che si svolgono a Lido di Ostia per acquisizione al grado di cintura nera 4° dan! Per Dragon's Karate di Vigliano Biellese sono ben due gli atleti che si avventurano in questo viaggio per la prova davanti alla commissione nazionale FIJLKAM.

Preparati dal Maestro 6° dan Arpone Palma, la mamma karateca Lovison Cinzia, che portando in palestra i suoi due figli, si è poi appassionata a questo bellissimo sport; e Marchisio Matteo che inizia adolescente questa disciplina, dove prima gareggia da atleta nelle due specialità kata e kumite, e poi si appassiona all'arbitraggio diventando nel tempo un arbitro Nazionale! Entrambi sostengono la prova superandola brillantemente, anche se Lovison Cinzia non nasconde un enorme emozione e soddisfazione nella sua prova!

Tornano in palestra facendo salire a quattro i 4° dan, ma contando che ad oggi le cinture nere formate dal Maestro sono ben 124!