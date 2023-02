La pizza di ‘Acqua e Farina’ conquista anche i VIP

La pizza in stile napoletano preparata da Nicolò di Acqua e Farina ha fatto centro davvero su tutti: molti sono i personaggi famosi – biellesi, nazionali ed internazionali – che sono passati a trovarlo nel locale per assaggiarla. Tra questi Peppe Quintale de “Le Iene”, il comico di “Zelig” Alessandro Fullin, il rallista Elwis Chentre e molti altri ospiti speciali.

"Io ed Elena siamo veramente molto felici del fatto che, dopo solo un anno di attività, abbiamo raggiunto questi ottimi obbiettivi, partendo dal campionato mondiale di pizza al quale parteciperò la prossima settimana sino all’arrivo in pizzeria di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport così importanti. Non ci sembra vero, sembra un sogno!", racconta Nicolò. “Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno permesso di trasformare questo sogno in una realtà”.

Il locale si trova a Biella (Riva), in viale Cesare Battisti 2/C ed effettua servizi di asporto e consegna domicilio in tutto il Biellese.

È aperto dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 23:00; anche la domenica sera, a cena, dalle 18:00 alle 22:00.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 331 5439657

Pagina Instagram: www.instagram.com/acqu.aefarina

Pagina Facebook: www.facebook.com/Acqua-e-Farina-111495754774112