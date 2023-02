San Valentino a Biella tra visite al museo, ciaspolate, spettacoli e cene a lume di candela

Ci siamo: oggi è il 14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati.

La festa, celebrata in tutta Europa e negli Stati Uniti, ma anche in larga parte dell’Estremo Oriente, fu istituita nel 496 da papa Gelasio I, in onore dalla storia di Valentino di Terni, santo e martire cristiano.

Ma che cosa fare a Biella in questa giornata particolare? Ecco qualche idea:

In occasione di “San Valentino”, la giornata degli innamorati del 14 febbraio, l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella prosegue con le iniziative di promozione del Museo del Territorio Biellese: dal 14 al 16 febbraio le coppie che insieme vorranno visitare il Museo avranno diritto ad un biglietto omaggio. Da venerdì a domenica, quindi, due persone al prezzo di una potranno visitare il Museo con l’iniziativa, presentata lo scorso anno, “UN MUSEO PER INNAMORA(R)TI”. La promozione sarà valida per la visita alle collezioni permanenti: un percorso che parte dalla sezione Paleontologica e arriva fino alle avanguardie del Novecento, passando tra la sezione Archeologica, Egizia e Precolombiana. Questi gli ORARI DEL MUSEO:• mercoledì: 15-18.30• giovedì e venerdì: 10-12.30 / 15-18.30• sabato: 15-18.30• domenica: 10-12.30 / 15-18.30.

Al teatro Odeon ci sarà un grande classico di Agatha Christie: "Trappola per topi" con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gallione. L'appuntamento è alle 20,45.

A Biella Piazzo, a Palazzo Ferrero Stagione 2023 del Biella Jazz Club: Mauro Brunini "Hardbop Tribute".

Al Monte Marca e a Bielmonte ci sono altre due interessanti iniziative per festeggiare San Valentino immersi nella natura e allietati da una gustosa cena per due. Si può scegliere se iniziare con una ciaspolata serale o se puntare direttamente ad una cena romantica al rifugio Monte Marca.