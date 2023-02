Salussola: è scontro sul “caro bollette” tra Sindaco e opposizione

E’ scontro a Salussola tra il Sindaco Manuela Chioda e la minoranza di Salussola nel Terzo Millennio, a seguito della lettera che l’opposizione ha inviato al primo cittadino lo scorso 5 febbraio, ed in cui attacca le scelte che l’Amministrazione intende fare in materia di scuola per contenere il “caro bollette”.

Due sono i punti oggetto di critica da parte dell’opposizione. La chiusura del riscaldamento al piano superiore della scuola media e nell’aula informatica della scuola elementare. E l’accorpamento del servizio scuolabus di elementari e medie in modo da ridurre i viaggi.

“Per risparmiare sul gas vogliono lasciare queste aule al freddo. - scrive sulla propria pagina Facebook Salussola nel Terzo Millennio - Inoltre il Sindaco pretende che il personale scolastico, appartenente ad altro ente, manovri le valvole dei termosifoni secondo le sue disposizioni”.

Il “caro bollette” - replica il Sindaco Chioda - sta comportando un enorme costo per tutti, cittadini imprese e enti pubblici. E’ inaccettabile contestare un’ Amministrazione che sta operano in osservanza dei Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi per riscaldamento. Quanto al servizio scuolabus, ogni valutazione di spesa sarà fatta salvaguardando il servizio per gli alunni e l’interesse della comunità”.

Salussola nel Terzo Millennio rincara la dose: “Le difficoltà economiche del Comune dipendono dalle scelte scellerate dell’Amministrazione e non si possono scaricare sulle spalle di studenti, famiglie, docenti e personale non docente”.

“Il Comune non è allo scatafascio. – replica ancora Chioda - Sarebbe opportuno che l’opposizione collaborasse a risparmio e buona amministrazione come essa stessa ha illustrato nella lettera del 5 febbraio. La mia è un'ottima squadra che sta facendo un ottimo lavoro e che ringrazio. Per problemi e dubbi sul nostro operato il luogo dove confrontarsi è il Consiglio Comunale”.