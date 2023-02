Biella, il prefetto D’Agostino in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Martedì mattina del 14 febbraio 2023, nella Caserma sede del Comando Provinciale di Biella, i Carabinieri hanno ricevuto la visita istituzionale del neo Prefetto di Biella, D.ssa Silvana D’Agostino.

Il Prefetto è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Mauro Fogliani, dagli ufficiali del Comando Provinciale, della Compagnia di Cossato, del Gruppo Carabinieri Forestali di Biella e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel corso della visita, il Prefetto di Biella ha espresso ai militari profonda stima, gratitudine e apprezzamento per lo straordinario impegno e per la dedizione dai medesimi profusa nell’attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità. Attività, ha aggiunto il Prefetto, che viene svolta in stretta sinergia con le altre Forze di polizia e che, riuscendo a scongiurare il rischio di infiltrazioni, garantisce al territorio ed a coloro che vi operano una economia legale.

Il Prefetto, nel sottolineare i valori che animano gli uomini e le donne dell’Arma, ha poi rinnovato il proprio riconoscimento per l’attività che quotidianamente viene svolta dall’Arma dei Carabinieri soprattutto per la prossimità alle comunità più isolate e per la grande capacità di tradurre in azioni concrete le decisioni assunte nei Tavoli istituzionali, quali il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, operando sempre con profonda dedizione e alto sentimento per lo stato sia nelle attività quotidiane che nelle grandi emergenze. In conclusione ha ricordato il motto dell’Arma “Nei secoli fedele”, dal pregnante significato sia istituzionale che spirituale.

Il Comandante Provinciale, successivamente, nell’ambito di una riunione cui hanno partecipato tutti gli Ufficiali della Provincia, ha illustrato al Prefetto i dettagli relativi alle attività espletate dalle singole articolazioni dell’Arma presenti in provincia, con riferimento sia ai reparti territoriali, sia ai reparti speciali. I primi, rappresentati in primis dalle Stazioni Carabinieri (17 presenti in questa Provincia), che garantiscono la fondamentale prossimità dell’Arma al territorio e ai bisogni dei cittadini, rispondendo con tempestività alle istanze di sicurezza delle comunità.

I secondi espletano un’attività dall’elevata specializzazione tecnica a tutela della sicurezza sui luoghi del lavoro e dell’ambiente, nonché sul piano della criminalità organizzata ed eversiva. In questa Provincia sono presenti un Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), un Gruppo Carabinieri Forestali, da cui dipendono 3 Stazioni Carabinieri Forestali (che costituiscono unità periferica di riferimento nell’Arma per il settore Forestale) ed 1 Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF). L’occasione è stata infine quella di fare il punto sulla situazione dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in ambito provinciale.