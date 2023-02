A Valle Mosso gioia per la festa di Carnevale in casa di riposo

Sabato scorso presso la Casa di Riposo “Emilio Reda” di Valle Mosso si è tenuta la Festa di Carnevale che ha visto ospiti, familiari e personale divertirsi con canti, danze popolari, palloncini e giochi insieme.

“Siamo contenti di aver organizzato un pomeriggio di allegria e colore per i nostri nonni che hanno partecipato numerosi con entusiasmo e serenità - afferma la Direzione - tanto da aver chiesto nuovi momenti di socialità. Sempre nel rispetto dei protocolli contro la diffusione del virus, stiamo organizzando alcune iniziative per fare in modo che i nostri ospiti riscoprano la bellezza della vita comunitaria e delle occasioni festose insieme. Nelle settimane passate, grazie alle attività degli Animatori, sono stati organizzati dei laboratori creativi per addobbare il nostro Salone a festa. Questo clima di gioia è culminato con l’appuntamento di sabato, alla presenza del gruppo de “Il Naso in Tasca” che, con tatto, spirito di servizio, allegria ed umiltà, ha saputo coinvolgere e far sorridere i presenti: tramite l’ascolto, il dono di un palloncino, un canto insieme, una battuta o uno sguardo, sono riusciti a rendere più piacevole la giornata di molti di noi. Per questo motivo, ringraziamo di vero cuore questi volontari che hanno deciso di essere presenti per l’occasione e speriamo possano tornare presto a rifarci visita”. Il pomeriggio si è poi concluso con la merenda a base di bugie di Carnevale e con una danza festosa e colorata, proposta dai simpatici e scherzosi “clown-dottori”.