TutanCampus, a Biella visita guidata e laboratorio didattico per bambini e ragazzi dagli 8 anni

Martedì 21 febbraio, dalle 9 alle 12, potrete costruire la maschera di Tutankhamon con la guida esperta delle archeologhe del Museo del Territorio Biellese. Tra dune, tombe, fotografie magiche e realtà virtuale, l’Assessorato alla Cultura sfrutterà l’occasione del Carnevale per far sì che vi addentriate nella storia dell’Antico Egitto per realizzare una maschera da sfoggiare durante una sfilata degna di un faraone.

Per creare questo travestimento originale ispirato dalla cultura egizia, dovrete però approfondire la storia e stimolare la vostra capacità di osservazione. Diventerete quindi esploratori di un mondo lontano nel tempo, ma ancora presente grazie ai reperti archeologici. Conoscerete una vera mummia, di nome Taaset, ed entrerete virtualmente nella tomba di Tutankhamon. Qual è il legame fra gli Egizi e il nostro territorio? In che modo gli esploratori facevano le loro scoperte e come le documentavano? Esistono collegamenti fra le tecnologie usate in passato e quelle di oggi? Sono tante le domande a cui potrete trovare risposta, prima di realizzare la vostra copia variopinta della maschera di uno dei faraoni più famosi di tutti i tempi.

Martedì 21 febbraio 2023 dalle 9 alle 12

Massimo 15 partecipanti

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 febbraio 2023 telefonando allo 015-2529345; oppure scrivendo una mail a museo@comune.biella.it