Alpini in lutto, è andato avanti Graziano Lescio: aveva 68 anni (foto di repertorio)

Lutto a Ponderano per la morte di Graziano Lescio. Alpino, classe 1955, era molto conosciuto nel Biellese. Negli ultimi anni aveva lasciato la nostra provincia per trasferirsi a Lecce. Non è ancora nota la data dei funerali. A dare notizia della sua scomparsa le penne nere di Ponderano sui propri canali social.