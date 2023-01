Guida completa al Viagra originale: Cosa c'è da sapere

Il Viagra è diventato ampiamente conosciuto e necessario per molte coppie in tutto il mondo. Sviluppato nel 1998 da Pfizer, il Viagra è stata la prima pillola per il trattamento della disfunzione erettile. Da allora, milioni di uomini hanno assunto la pillola blu originale, che continua a essere uno dei trattamenti più popolari per la DE. Prima di cercare quanto costa il viagra originale in farmacia, questa guida completa vi fornirà tutti i dettagli sul Viagra originale, compreso il suo funzionamento, i suoi usi, gli effetti collaterali e altro ancora. Con questa guida, avrete tutte le informazioni necessarie per decidere con cognizione di causa se il Viagra Originale è adatto a voi. Iniziamo!

Il Viagra è utilizzato per trattare la disfunzione erettile negli uomini. È un inibitore della PDE-5. Ciò significa che rilassa i muscoli delle pareti dei vasi sanguigni del pene, consentendo un maggiore afflusso di sangue che porta all'erezione. Il Viagra non è adatto a persone con ipersensibilità ai componenti del farmaco, a persone che assumono inibitori della proteasi, a persone con una storia di attacco cardiaco negli ultimi 6 mesi, a persone con una storia di ictus negli ultimi 6 mesi, a uomini di età inferiore ai 50 anni con una storia di pressione bassa o a persone che assumono nitrati per il dolore al petto.

Il Viagra è ideale per gli uomini che hanno difficoltà a raggiungere l'erezione o a mantenerla abbastanza a lungo da portare a termine un rapporto sessuale. Può anche aiutare gli uomini che non hanno mai avuto un'erezione a causa di una condizione medica sottostante. Gli uomini che assumono i seguenti farmaci non devono assumere il Viagra: inibitori della proteasi, nitrati, alfa-bloccanti, alcuni antibiotici, alcuni antidepressivi, alcuni farmaci per il morbo di Parkinson, alcuni farmaci per la pressione alta, alcuni farmaci per il diabete, alcuni farmaci per l'HIV, alcuni farmaci per la tosse e il raffreddore, alcuni farmaci per il cancro.

Gli effetti collaterali più comuni del Viagra sono mal di testa, vampate di calore, indigestione e una temporanea sfumatura blu nella vista. È importante sapere che questi effetti collaterali non sono permanenti e spariranno nel giro di poche ore o meno. Tuttavia, se diventano gravi o intollerabili, è necessario consultare il proprio medico. Tra gli effetti collaterali rari si annoverano battito cardiaco anomalo, visione offuscata, problemi di visione, alterazione dei colori, vertigini, visione doppia, dolore oculare, gonfiore oculare, arrossamento oculare, irritazione oculare, anomalie della vista, anomalie del ritmo cardiaco, anomalie del battito cardiaco, svenimento, sensazione di svenimento, sensazione di vertigine, sensazione di malessere, vertigini, mal di testa, pressione sanguigna alta o bassa, sensazione di debolezza o stanchezza insolita, mancanza di respiro, eruzione cutanea, gonfiore insolito o inaspettato, emorragie o lividi insoliti, dolore articolare o muscolare insolito.

L'assunzione del Viagra è molto semplice. È necessario assumere il farmaco circa 30 minuti - 1 ora prima di avere rapporti sessuali. Si può assumere con o senza cibo e non è necessario interrompere l'assunzione di altri farmaci. Evitare di consumare pompelmo o succo di pompelmo quando si inizia a prendere il Viagra, poiché il pompelmo può interferire con l'efficacia del farmaco. Il Viagra può essere assunto con altri farmaci per il diabete, l'ipertensione e altri problemi di salute. Può essere assunto anche con altri farmaci per la disfunzione erettile.

Per la maggior parte degli uomini, il dosaggio consigliato è di 50 mg. Tuttavia, il dosaggio può essere modificato in base al proprio stato di salute e alla gravità della propria condizione. Se si sceglie di assumere un dosaggio inferiore, gli effetti saranno probabilmente minori rispetto a quelli di un dosaggio superiore.

Gli effetti del Viagra durano dalle 4 alle 6 ore. Si consiglia di assumere il farmaco da 30 minuti a 1 ora prima dell'attività sessuale. Se si assume il farmaco quotidianamente, si consiglia di assumerlo una sola volta al giorno.

Il Viagra è uno dei farmaci più popolari oggi sul mercato. Si è dimostrato altamente efficace nel trattamento della disfunzione erettile ed è approvato dalla Food and Drug Administration. I vantaggi dell'assunzione di Viagra sono numerosi, tra cui un maggiore flusso sanguigno, orgasmi più intensi, maggiore fiducia in se stessi, maggiore intimità e connessione con il partner, maggiore soddisfazione sessuale complessiva, pochi o nessun effetto collaterale, metodo di trattamento rapido e semplice, minimo sforzo richiesto, nessuna scomoda visita medica o attrezzatura speciale, una sola dose al giorno, nessuna procedura costosa, scomoda o invasiva, nessun impegno a lungo termine. Il Viagra non crea dipendenza ed è facilmente disponibile e poco costoso. Il Viagra è conveniente per quasi tutti gli uomini che hanno bisogno di aiuto.