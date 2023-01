Giorno della Memoria, su BetterRadio uno speciale

Sarà pubblicato a partire dalle 7.00 di oggi, venerdì 27 gennaio, Giorno della Memoria, lo speciale in due parti che BetterRadio ha realizzato invitando molte delle voci delle autrici e autori dei diversi podcast, e non solo, a registrare un contributo.

Le puntate si possono ascoltare cercando il canale "PostLungo - Inside&Live Better Radio" all'interno delle piattaforme Spreaker, Spotify e Apple Podcast o Podcastaddict.com. Gli speciali, come detto, saranno due: nel primo, verranno letti da molte voci diverse i nomi e qualche piccolo particolare della vita racchiuso in poche date dei e delle biellesi deportati/e nei campi di concentramento.

Un piccolo ma doveroso ricordo delle 88 persone che sono state identificate da Cristiana Gardiman, curatrice del podcast, all'interno in un lungo elenco pubblicato sul sito dell'Istituto per la storia della Resistenza di Biella Vercelli e Valsesia. Nell'elenco sono presenti persone di tutte e tre le zone: sono stati evidenziati solo coloro residenti in terra biellese al momento dell'arresto. Solamente due di queste persone sono state deportate in quanto ebree: tutti gli altri erano individui che in qualche modo risultavano scomodi al regime fascista e al suo alleato nazista: antifascisti, sindacalisti, qualcheautore di reato comune, persone che aiutavano i partigiani, partigiani stessi, persone che hanno partecipato agli scioperi nelle fabbriche e sono state incarcerate per rappresaglia. Quasi tutte sono passate dalle carceri di Biella, e poi, spesso transitando dalla carceri torinesi, sono state deportate a Mauthausen. Qualcuno ha fatto ritorno, la maggior parte di loro no.La cosa che ha colpito maggiormente durante le registrazioni di queste minuscole biografie, sono poi alcuni casi e coincidenze: c'è chi che è morto il giorno del suo compleanno, coloro che sono morti lo stesso giorno della liberazione del campo in cui erano prigionieri, padre e figlio che pur essendo deportati in campi diversi, sono entrambi sopravvissuti, oppure il fatto che una delle due persone ebree ad essere deportate, è stata trovata perchè "segnalata" da un biellese. La lettura a più voci che compone questa puntata speciale, contiene un commento sonoro originale realizzato da Luca Biasetti.

La seconda puntata è invece composta da alcuni contributi realizzati da varie persone che collaborano al progetto Better Radio e che hanno proposto, per celebrare la ricorrenza del Giorno della Memoria, chi letture di altri autori, chi ragionamenti e riflessioni personali, chi scritti originali sulla Giornata o ascolti di brani musicali.Better Radio con questo speciale continua anche quest'anno, come dall'avvio del suo progetto di social broadcast di comunità, a pubblicare uno speciale per fare della memoria della Shoah materia viva e per continuare a far sentire con chiarezza una e tante voci che insieme dicono: "mai più!".