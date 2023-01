Le arance della salute dell’Airc a Biella, Cossato e Valdilana

Sabato 28 gennaio è la giornata delle arance della salute, una delle iniziative periodiche di Airc per sostenere la ricerca sul cancro. A rendere possibile la distribuzione in provincia di Biella è, come di consueto, il Fondo Edo Tempia con il suo staff di volontarie e volontari: saranno loro dietro le postazioni che si troveranno fin dalla mattina in piazza della Trinità nel capoluogo, in piazza della Chiesa a Cossato e in piazza XXV Aprile a Valdilana, dove c’è la sede di Ponzone del Fondo.

Per portare a casa una retina di arance basterà un’offerta minima di 10 euro ma saranno a disposizione anche le confezioni di marmellata, a sei euro, e di miele di fiori d’arancio a otto euro. Le donazioni saranno un aiuto prezioso per i progetti sostenuti dall’associazione italiana per la ricerca sul cancro che coinvolgono cinquemila scienziati in tutta la penisola.

Ma la scelta di un frutto ricco di vitamina C e di proprietà nutritive come l’arancia rossa vuole essere anche un messaggio per promuovere la prevenzione: «È uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno» dice il direttore scientifico dell’Airc Federico Ferraris Cappio. «Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. Abitudini e comportamenti più salutari potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre».