Bocce, dal 24 gennaio il Torneo Notturno di Biella

Prenderà il via il 24 gennaio il Torneo Notturno di bocce del martedì presso il Bocciodromo di Biella, gara a cui possono partecipare formazioni dalla categoria DDDD (minima) alla CCDD (massima).

E’ prevista la partecipazione d 16 quadrette con 2 gironi da 8, con possibilità di portare il torneo a 18 aggiungendo 2 serate di gioco.

Calendario. 24-31 gennaio; 7-14-21-28 febbraio; 7 marzo; 14 marzo quarti di finale. Martedì 21 marzo semifinali e finali. Fino ai quarti le partite inizieranno alle 21 con arrivo ai 13 punti nel tempo massimo di 2 ore (non è ammessa parità). Dalle semifinali inizio alle 20:30 con partire da 2 ore.

Nel caso partecipino 18 formazioni i quarti si disputeranno il 28 marzo; semi e finali il 4 aprile.

Regolamento. Accedono alla fase finale le prime 4 formazioni classificate di ogni girone. Fase finale a scontro diretto (1^ girone A-contro 4^ girone B; 2^ girone A contro la 3^ girone B; e viceversa).

Punteggio fase a gironi. 2 punti per partita vinta; 0 punti per partita persa (non è ammessa la parità). In caso di parità: scaduto il tempo, giocata supplementare con pallino che non si annulla e non si perde. Se rimane parità, spareggio con prova del punto. Classifica finale. Parità tra 2 formazioni: risultato scontro diretto. Parità tra 3 o più formazioni: 1° classifica avulsa; 2° somma punti fatti, sommati a quelli non fatti dagli avversari (scontri diretti); 3° maggior somma punti fatti totali nella fase preliminare.

Per quanto non contemplato dal regolamento, vigono le norme tecniche, organizzative e statuarie della FIB. Con l’iscrizione alla competizione i partecipanti si impegnano all’osservanza del regolamento.