Maxi tamponamento a Cerrione, tre minori in ospedale: a Viverone sinistro autonomo

Doppio incidente stradale nella mattinata di ieri, 23 dicembre, nel Biellese. A Cerrione, intorno alle 8.30, si è verificato un tamponamento tra tre auto: illesi i conducenti – due uomini 52 e 20 anni e una 29enne, tutti residenti in Valle Elvo – mentre in ospedale sono stati trasportati tre minori in codice verde.

Oltre al 118, erano presenti i Carabinieri per i rilievi di rito. Alle 9, invece, sinistro autonomo a Viverone per cause in via di definizione. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.