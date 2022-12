Associazione Nazionale Carabinieri, a Biella Santa Messa in suffragio dei defunti FOTO

Ieri, 4 dicembre, è stata celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Sebastiano in suffragio dei soci defunti della sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Carabinieri. A seguire si è svolto il consueto pranzo sociale dove sono stati consegnati gli Attestati di Fedeltà e la borsa di studio. La giornata si è conclusa con una lotteria benefica in favore degli orfani dei Carabinieri deceduti e con lo scambio degli auguri in occasione del Santo Natale.