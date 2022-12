40 centimetri di neve a Bielmonte

Neve al suolo per circa 35-40cm. Lo scrive sui propri canali social la pagina Facebook di Bielmonte. E aggiunge: “Confermata l'apertura dei tappeti principianti per l’8 dicembre. Per le altre piste dovremo darvi informazioni nei prossimi giorni, tutto dipenderà dalla situazione meteorologica e dalla possibilità di aprire in sicurezza”.