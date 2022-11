Calcio, proteste in campo nel derby di Seconda: l'arbitro chiama i Carabinieri (foto di repertorio)

Forze dell'ordine a Candelo, in occasione del derby di Seconda Categoria tra Torri Biellesi e Gaglianico. A scatenare gli animi il gol convalidato dal direttore di gara a favore di una squadra, apparso però irregolare agli avversari di gioco.

Stando alle ricostruzioni del caso, confermate da alcuni tifosi presenti in tribuna, avrebbero avuto luogo proteste e discussioni in campo. L'arbitro, proveniente da fuori provincia, si sarebbe spaventato e, una volta decretata la sospensione della partita, sarebbe rientrato negli spogliatoi per poi chiamare i Carabinieri.

Al loro arrivo, la situazione era già tornata alla normalità. Si attende ora il referto di gara per meglio delineare i contorni avvenuti nel campo da gioco.