Valdilana, ecco l’autobus per andare ai servizi e alle attività commerciali di Ponzone

L’amministrazione comunale di Valdilana intende organizzare un nuovo servizio di trasporto in favore della cittadinanza, a seguito della definitiva chiusura dell’unico negozio di alimentari sito in Frazione Lora (Municipalità di Trivero). Il nuovo servizio di trasporto metterà quindi in collegamento Lora con Ponzone, in modo da permettere alle persone che ne hanno necessità, specie quelle più fragili ed anziane, di raggiungere gratuitamente gli esercizi commerciali e i servizi ivi ubicati.

Il trasporto, di natura sperimentale, sarà gratuito per l’utenza e, al fine di usufruirne, sarà necessario effettuare l’iscrizione presso gli Uffici comunali, negli orari di apertura. Il servizio si svolgerà il lunedì, a settimane alterne, ossia con cadenza quindicinale, e sarà effettuato esclusivamente nei giorni di apertura scolastica e si fermerà durante le festività e nelle chiusure della scuola.

Il percorso e gli orari saranno organizzati secondo l’effettiva necessità dei cittadini. Le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 21 novembre e il nuovo servizio partirà presumibilmente da lunedì 28 novembre, nel caso vi siano già richieste sufficienti. Si ricorda inoltre che è attivo, tutti i mercoledì, anche il “Nonnobus” che collega le frazioni della Municipalità di Trivero verso i servizi di Ponzone. Anche per utilizzare Il “Nonnobus” è necessario iscriversi presso gli Uffici comunali. Per info: 015/7592226.